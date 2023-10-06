Апелляционный суд вернул дело Ирека Магасумова на новое рассмотрение

Адвокаты Героя России Ирека Магасумова подали апелляционную жалобу на решение суда о его аресте. Вчера им удалось его обжаловать. Об этом «Татар-информу» рассказала супруга офицера Анна Магасумова.

«Апелляционный суд вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию, в Ленинский районный суд Луганска, поскольку там с 21 сентября заработали военные суды. Мы надеемся, что дело Ирека будет рассматривать уже не гражданский суд. Апелляцию мы подавали на нарушение в той части, что дело военного рассмотрел гражданский суд», – рассказала супруга Ирека Магасумова.

Отметим, что рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 14.00 5 августа. Однако из-за того, что следователь вовремя не оформил документы на доставку в суд из СИЗО, рассмотрение задержалось и завершилось только ближе к девяти вечера, рассказала супруга Магасумова.

«Мы привели очень много доводов того, что мера пресечения была избрана незаконно. Наша небольшая победа в том, что суд хоть и частично, но удовлетворил все ходатайства наших адвокатов. Он признал, что избранная мера пресечения была незаконной. Однако суд не отменил решение, а передал дело на новое рассмотрение», – поделилась Анна Магасумова.

Изначально арест Герою России был избран до 10 октября. Вчера в апелляции его продлили еще на две недели, отметила она.

«Протокол мы получим только на следующей неделе, поэтому пока не понимаем, почему арест Иреку продлили. Естественно, мы будем подавать жалобу в кассацию. Также мы заявили отвод следователя, так как он угрожал моему мужу, манипулируя семьей», – добавила она.

Звезду Героя России уроженец Мамадышского района Татарстана Ирек Магасумов получил в начале августа. Он принял награду лично из рук президента страны.

11 числа того же месяца произошло убийство девушки в Луганске. Она скончалась в машине скорой от пулевого ранения. Подозрения пали на Магасумова, его доставили в суд и избрали меру пресечения в виде ареста. Как рассказывают адвокат Героя и его супруга, сослуживец Ирека Павел Яськевич дал признательные показания – мужчина утверждает, что именно он случайно выстрелил в девушку, но его слова не были приняты следствием всерьез, утверждает Анна Магасумова, подробнее в материале «Татар-информа»: «Он для нас все равно остается героем»: что известно об уголовном деле Ирека Магасумова».