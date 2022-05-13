Земельный участок на берегу Казанки перезонирован под строительство Соборной мечети

В Казани земельный участок по улице Односторонка Гривки, где предполагается строительство Соборной мечети, переведен в зону размещения объектов культурного назначения. Ранее участок находился в рекреационной зоне. Решение о переводе принято сегодня на 14-й сессии Казгордумы IV созыва, сообщает портал мэрии столицы РТ.

Инициатором изменения территориального статуса земельного участка стал Минстрой РТ, так как будущая мечеть будет являться объектом регионального значения, пояснил начальник Управления архитектуры и градостроительства Андрей Лобов. Публичные консультации по этому вопросу проходили в течение десяти дней начиная с 28 апреля, добавил он.

Соборная мечеть вместимостью не менее 10 тыс. человек будет построена на правом берегу Казанки, где раньше располагался парк аттракционов «Кырлай». Первый камень в ее основание будет заложен 20 мая. Закладка состоится в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

В настоящее время проходит международный конкурс на разработку эскизного проекта. По его итогам начнутся проектные работы.

Ранее известные представители татарской общественности поделились своими вариантами названия новой мечети и аргументами в их защиту.