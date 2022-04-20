«Ханская» или «Марьям»: как назвать соборную мечеть в Казани?

Татарская общественность дискутирует по поводу названия новой соборной мечети, строительство которой планируется на берегу Казанки. Своими вариантами и аргументами в их защиту известные татарские деятели поделились с корреспондентом ИА «Татар-информ».

15 апреля завершился прием работ на конкурс по созданию эскизного проекта новой соборной мечети

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ханская», «Мечеть ханов», «Казан-Хан»...

Писатель Лябиб Лерон считает, что название новой мечети непременно должно быть связано с бывшими правителями Казанского ханства.

Лябиб Лерон: «Название «Хан мәчете» («Ханская мечеть») всегда было у меня в душе» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Я давно хотел, чтобы появилась соборная мечеть. А название «Хан мәчете» («Ханская мечеть») всегда было у меня в душе: «Ханская мечеть», «Мечеть ханов». Мне эта мечеть виделась в районе стадиона напротив Кремля, но выбранное сейчас место мне тоже нравится.

Другие названия я даже не хочу себе представлять. Могилы наших ханов – в Казанском Кремле, а новая мечеть стала бы неким памятником в их честь, нашей молитвой об их душах. Казань – наша столица, это столица всех татар.

Это название также было бы удобно для произношения на русском, и других языках.

Мне кажется, это название поддержат и представители духовенства, и сторонников будет большинство. Возможно, с помощью Всевышнего, если будет суждено, услышим, что мечети дали это название.

Иногда мне кажется подходящим вариант «Казан-Хан», наподобие «Казань Арены». Нравится название мечети в Грозном «Сердце Чечни», но «Сердце Казани» – это уже будет повторением.

– А если дать имя какого-то конкретного хана? Например, Улу-Мухаммеда?

– Думаю, будут трудности с произношением. «Кул Шариф» легко произносится и русскими, и татарами, а например, «Мухаммад-Амин» уже, возможно, будет тяжелее. Но если татары все вместе выступят за имя одного из ханов, конечно, я не буду против.

– Кто-то предлагает назвать «Марьям» («Мария»), вы как к этому относитесь?

– Не могу поддержать этот вариант – раз уж в голове у меня есть своя версия, то не могу от нее отойти.

«Необходимо всенародное мнение»

Председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров:

Данис Шакиров: «Надо, чтобы каждый, кто приехал в Казань, видел, что находится в центре татарского мира, и это должна быть главная мечеть татар» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– В первую очередь название должно быть в национальном духе. И не только название, и руководство в этой мечети, и содержание храма – всё должно совпадать. Надо, чтобы мечеть отражала татарскую историю, чтобы каждый, кто приехал в Казань, видел, что находится в центре татарского мира, и это должна быть главная мечеть татар.

У нас в Кремле есть мечеть “Кул Шариф”. В мусульманских странах принято называть мечети именами правителей, выдающихся личностей. Поэтому не вижу никакого противоречия, если новая мечеть будет названа в честь одного из ханов. Но хотелось бы, чтобы это решалось путем обсуждения с татарской интеллигенцией и общественностью.

«Имя Улу-Мухаммеда совпадает с именем Пророка»

Руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. Усманова Института истории им. Марджани АН РТ Ильнур Миргалеев:

Ильнур Миргалеев: «Название мечети должно быть связано с историей татарского народа» Фото: © «Татар-информ»

– Соборная мечеть в Казани станет главным мусульманским храмом в городе, жемчужиной нашей столицы. Считаю, название мечети должно быть связано с историей татарского народа. История татарского народа со Средних веков и до наших дней очень богата на события и личности.

А что касается имен ханов, то их имена надо отдельно популяризировать. Они приложили большие усилия для того, чтобы на этой земле мы сформировались как нация и обрели нашу религию, не отходили от нее.

Я действительно предлагаю связать соборную мечеть с именами и личностями ханов. Особенно с Улу-Мухаммед ханом. Мы их забываем, когда даем названия улицам, они у нас остаются совсем без внимания. Имя Улу-Мухаммеда совпадает с именем Пророка, одновременного оно тесно связано с татарской историей.

«Связать название с ханами нам не позволят»

Доктор исторических наук Дамир Исхаков:

Дамир Исхаков: «Я считаю самым удачным вариантом назвать «Олуг мәчет». На русском название мечети будет звучать как «Великая» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Я тоже про себя рассматриваю вариант «Хан мәчете» («Ханская мечеть»), оно мне нравится. Но думаю, что такое название не пройдет. Русский вариант должен быть «Царственная». А название «Ханская», мне кажется, Москве не понравится. В Москве ведь тоже следят за этим. Мне кажется, надо взять что-то нейтральное. А татарский вариант можно оставить: «Ханнар мәчете».

– Думаете, упоминание ханов не понравится?

– Думаю, этот вариант не пройдет. А если заранее знаешь, что не получится, зачем тратить на это силы?

Я считаю самым удачным вариантом назвать «Олуг мәчет». У этого слова есть также значение «великий», у Золотой Орды второе название было Олуг Урда – Большая Орда. А на русском название мечети будет звучать как «Великая».

Не поддерживаю идею назвать женским именем, даже если это имя Марьям. Но есть желающие дать мечети имя Сююмбике. Хотя у татар это не очень распространенная традиция.

«Нам не надо бояться говорить о ханах»

Доктор исторических наук Индус Тагиров:

Индус Тагиров: «Я за версию, где слово «хан» в единственном числе: «Хан мәчете» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Я за версию, где слово «хан» в единственном числе: «Хан мәчете». Но можно и «Ханнар мәчете». Считаю, что нам не надо бояться говорить о ханах.

«Может быть, назвать именем известного богослова?»

Писатель Рабит Батулла:

Рабит Батулла: «У нас есть Муса Бигиев-Ярулла, очень известная в исламском мире личность, до сих пор его знают. Например, [назвать] как «Дом Мусы хазрата» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Надо подумать, какое название выбрать… Может быть, именем известного богослова? Есть мечеть Марджани, можно было бы назвать в честь Баруди, а еще у нас есть Муса Бигиев-Ярулла, очень известная в исламском мире личность, до сих пор его знают. Например, как «Дом Мусы хазрата»? Если идти по аналогии, Муса Бигиев тоже многое сделал, как и ханы, которые были великими государственными деятелями, воеводами.

– А как относитесь к тому, чтобы назвать «Марьям»?

– Это в честь Марии?

– Получается, так.

– Тогда уж лучше именем любимой жены нашего Пророка – «Гайшәбикә» назвать…

«В честь построившего Казань хана»

Кандидат исторических наук, общественный деятель Айрат Файзрахманов:

Айрат Файзрахманов: «Очень хорошей считаю идею назвать именем Улу-Мухаммеда. Получилось бы красиво» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– В Стамбуле есть мечеть Султанахмет. Надо дать имена ханов. Например, в честь того, в чье правление была построена Казань. Мы боимся давать имена наших ханов нашим мечетям. Есть ощущение, что тему казанских ханов трогать особо нельзя.

Очень хорошей считаю идею назвать именем Улу-Мухаммеда. Получилось бы красиво. Мы давно говорили, что надо поставить ему памятник, даже макеты были. Но опять же, такое название может раздражать определенных лиц. А имена булгарских ханов пока воспринимаются нормально. Может быть, Алмуш хан? Наша Казань – это преемник Булгарского государства, тем более это имя хорошо вписывается и в контекст юбилея.

« “Марьям” воспринимается просто как женское имя»

Председатель Союза писателей Ркаиль Зайдуллин:

Ркаиль Зайдуллин: «Я не могу до конца понять и воспринять и название «Ханская мечеть». Надо все это обдумать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Ханская мечеть у нас в истории уже была, находилась внутри Кремля. А эта будет в другом месте… И, во-первых, сейчас ханов-то нет. Наверное, надо дать какое-то более близкое народу название. «Марьям» мне тоже кажется не совсем удачным. Звучит просто как имя женщины, а не имя Богородицы. В исламе Дева Мария не настолько возвышена, как в христианстве. Она почитается, но нельзя сказать, что является одним из золотых столпов ислама. В то же время я не могу до конца понять и воспринять и название «Ханская мечеть». Надо все это обдумать, я еще об этом не задумывался.

«Плохо знаем историю наших ханов»

Ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин:

Рафик Мухаметшин: «Называть мечети именами выдающихся личностей – распространенная во всем мире традиция, я поддерживаю» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Возможно, неправильно будет давать имя обобщенно и абстрактно «Мечеть ханов». В Казанском ханстве было много ханов, их имена историки знают, но в народе эти имена широко не распространены.

К сожалению, мы плохо знаем историю наших ханов. Единственный труд по этой теме – «Очерки по истории Казанского ханства» Худякова. Нет научно-популярных трудов об их вкладе в сохранение нашей нации, религии. Поэтому нельзя сказать, что есть ханы, имена, которые широко известны в народе и которых народ помнит. Поэтому не исключено, что это вызовет вопросы у общественности. Но называть мечети именами выдающихся личностей – распространенная во всем мире традиция, я поддерживаю.

«Ассоциация со словом “Ханская” не очень хорошая»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин:

Камиль хазрат Самигуллин: «Кто-то за то, чтобы назвать в честь основателя Казани хана Улу-Мухаммеда. Мне кажется, это было бы логичнее, чем «Марьям» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– По названию пока обсуждений не было. Пока мы говорим, что это соборная мечеть в честь 1100-летия принятия ислама. Может быть, еще пока рано выдвигать какие-то версии названий.

– Как вы относитесь к названию «Марьям»?

– Этого я еще ни от кого не слышал. Были разные предложения, кто-то за то, чтобы назвать в честь основателя Казани хана Улу-Мухаммеда. Мне кажется, это было бы логичнее, чем «Марьям».

– Вам нравится вариант «Ханская мечеть»?

– Получается абстрактно. Какой конкретно хан? «Ханская» – не совсем хорошая ассоциация…

Автор: Рамис Латыпов, intertat.tatar; перевод с татарского