Первый камень в основание казанской Соборной мечети заложат 20 мая

Первый камень в основание будущей Соборной мечети в Казани заложат 20 мая. Мероприятие, проходящее в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, состоится несмотря на любые погодные условия, а окончательное решение о названии мечети примут с учетом мнения населения республики. Об этом на брифинге с журналистами рассказал заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

«20 мая одним из главных мероприятий станет закладка камня на территории бывшего парка „Кырлай“. Полная готовность уже есть, она состоится в 13 часов по плану», — отметил Шайхразиев.

Он добавил, что мероприятие пройдет при любых погодных обстоятельствах.

«Хотелось бы, чтобы была погода такая же, как и на 9 Мая. Но все в руках Всевышнего, и 20-го числа мы проведем закладку камня под Соборную мечеть несмотря ни на какую погоду», — подчеркнул спикер.

По словам Шайхразиева, будущее сооружение сможет принять в себя до 10 тыс. верующих. Сейчас уже объявлен соответствующий конкурс, после подведения его итогов стартуют проектные работы.

«Тогда мы представим общественности макет нашей будущей Соборной мечети. И я уверен, что мы получим одобрение со стороны жителей нашей республики. Мы посмотрим предложения татарстанцев о том, как именно должна быть названа Соборная мечеть. Для нас очень важно, чтобы люди приняли в этом активное участие», — резюмировал Василь Шайхразиев.