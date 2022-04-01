Соборную мечеть Казани возведут на территории парка аттракционов «Кырлай»

Для размещения Соборной мечети Казани выбрана территория, где располагался парк аттракционов «Кырлай». Об этом на брифинге в «Татар-информе» сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Мы благодарны Президенту Рустаму Минниханову, что принято решение о строительстве мечети именно в столице Татарстана. Я уверен, что новая мечеть станет одним из символов новой Казани и будет олицетворять столицу во всех уголках мира», — отметил спикер.

По словам доктора архитектуры Галины Айдаровой, выбранная территория имеет удобное расположение с точки зрения городского ландшафта, так как просматривается с основных визуальных точек Казани. Площадь данного участка позволяет разместить сооружение необходимого объема, а также парковку с достаточным количеством машиномест.

«Будущая мечеть будет хороша обозреваема со стороны Волги и служить важным ориентиром в городском пространстве», — отметила участница брифинга.

Данный земельный участок, являющийся муниципальной собственностью, находится в аренде АО «Паркинвест». Между мэрией Казани, АО «Паркинвест» и фондом «Игелек-доброта» достигнута договоренность о предоставлении земельного участка под строительство Соборной мечети.

Строительство комплекса Соборной мечети Казани включено в федеральный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.