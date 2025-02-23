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Политика 23 февраля 2025 18:09

Зеленский заявил, что готов уйти в отставку

Зеленский заявил, что готов уйти в отставку
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если это понадобится для достижения мира или вступления страны в НАТО.

«Да, если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов», – подчеркнул политик, выступая на пресс-конференции в Киеве (цитата по ТАСС).

«Вторая история: могу поменять это на НАТО. Если есть такие условия – сразу», – заверил вместе с тем Зеленский.

Ранее Президент США Дональд Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине и предположил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4%.

В ответ украинский лидер назвал слова Трампа дезинформацией, «идущей от России», и заявил, что у желающих сменить его прямо сейчас не получится это сделать.

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#Владимир Зеленский
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