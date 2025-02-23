Зеленский заявил, что готов уйти в отставку

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если это понадобится для достижения мира или вступления страны в НАТО.

«Да, если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов», – подчеркнул политик, выступая на пресс-конференции в Киеве (цитата по ТАСС).

«Вторая история: могу поменять это на НАТО. Если есть такие условия – сразу», – заверил вместе с тем Зеленский.

Ранее Президент США Дональд Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине и предположил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4%.

В ответ украинский лидер назвал слова Трампа дезинформацией, «идущей от России», и заявил, что у желающих сменить его прямо сейчас не получится это сделать.