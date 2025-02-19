news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 19 февраля 2025 21:44

Белый дом: Трамп не будет терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News.

По мнению представителя американской администрации, со стороны руководство Украины наблюдается «удивительное сопротивление и эскалация риторики» из-за предложенного США соглашения об использовании полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи.

«Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения большей части своих инвестиций. И это дает Украине возможности, им следует осознать, что это на самом деле такое», – отметил Уолтц (цитата по ТАСС).

Накануне в ходе пресс-конференции Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине и предположил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4%.

В ответ украинский лидер назвал слова Президента США дезинформацией, «идущей от России», и заявил, что, если кто-то захочет сменить его прямо сейчас, этого сделать не получится.у

читайте также
Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»
Вэнс предостерег Зеленского от «отвратительного» способа общения с США
#украина и сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«В голове каша из мыслей, не понимаешь, что попался»: откровения осужденных за терроризм

«В голове каша из мыслей, не понимаешь, что попался»: откровения осужденных за терроризм

19 февраля 2025
Медведев провел в Казани совещание по развитию ОПК

Медведев провел в Казани совещание по развитию ОПК

19 февраля 2025