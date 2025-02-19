Белый дом: Трамп не будет терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News.
По мнению представителя американской администрации, со стороны руководство Украины наблюдается «удивительное сопротивление и эскалация риторики» из-за предложенного США соглашения об использовании полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи.
«Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения большей части своих инвестиций. И это дает Украине возможности, им следует осознать, что это на самом деле такое», – отметил Уолтц (цитата по ТАСС).
Накануне в ходе пресс-конференции Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине и предположил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4%.
В ответ украинский лидер назвал слова Президента США дезинформацией, «идущей от России», и заявил, что, если кто-то захочет сменить его прямо сейчас, этого сделать не получится.у