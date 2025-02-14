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Политика 14 февраля 2025 16:26

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Bloomberg.

«Мы готовы к переговорам с США, союзниками, а затем, после того как мы согласуем позицию, мы поговорим с россиянами», — сказал Зеленский.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. Одной из основных тем встречи станет урегулирование конфликта на Украине.

В среду, 12 февраля, Путин провел телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Главы государств обсудили украинскую проблематику, ситуацию на Ближнем Востоке и взаимоотношения между двумя странами.

#Владимир Зеленский #Украина #Россия
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