Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Bloomberg.

«Мы готовы к переговорам с США, союзниками, а затем, после того как мы согласуем позицию, мы поговорим с россиянами», — сказал Зеленский.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. Одной из основных тем встречи станет урегулирование конфликта на Украине.

В среду, 12 февраля, Путин провел телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Главы государств обсудили украинскую проблематику, ситуацию на Ближнем Востоке и взаимоотношения между двумя странами.