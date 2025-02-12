Зеленский рассказал о желании создать украинское НАТО

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Украина должна создать собственный аналог Организации Североатлантического договора, так как ее не ждут в НАТО. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью журналу The Economist.

«Мы должны удвоить ее (армию Украины – прим. Т-и). Удвоить. Быть на том же уровне, что и российская армия», – конкретизировал свою мысль Зеленский.

Политик убежден, что Соединенные Штаты должны обеспечить безопасность Украины, предоставив ей дополнительное оружие. «Ракеты, ракеты дальнего действия и [зенитные ракетные комплексы] Patriot», – пояснил он.

Вместе с тем Зеленский признал, что членство Украины в НАТО маловероятно – из-за противодействия США, Германии и Венгрии, которым не кажется привлекательной эта идея.