Зеленский заявил, что его шокировала реакция ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН и Красный Крест отказались отвечать на запрос о помощи после разрушения Каховской ГЭС. В интервью германской газете Bild он сказал, что разочарован и шокирован реакцией международных организаций.

«Я только что разговаривал с нашим министром внутренних дел <...>. Когда я его спросил, есть ли помощь от международных организаций, он сказал нет, ни ООН не ответила, ни представителей Красного Креста нет. Мы не получили ответов. Я шокирован», – сказал Зеленский, обвинив ООН и КК в «излишне дипломатичной» оценке событий на ГЭС.

Происходящие после разрушения ГЭС события он назвал экологической катастрофой и человеческой трагедией.

Надводные строения гидроузла разрушились в ночь на 6 июня, это привело к затоплению. И российские, и украинские власти начали эвакуацию местных жителей. Президент России Владимир Путин назвал происшествие «варварской акцией» Киева и поручил МЧС организовать работу по ликвидации последствий затопления и помощи жителям Херсонской области.

В то же время Киев не взял на себя ответственность за разрушение и обвиняет в этом Россию.