Путин поручил МЧС помочь херсонцам, пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать работу по ликвидации последствий затопления в Херсонской области. Также в списке поручений – помощь местному населению, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», – сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Напомним, происшествие с ГЭС Путин назвал «варварской акцией», заявив, что, предприняв этот шаг, киевские власти сделали ставку на эскалацию конфликта.

Надводные строения гидроузла разрушились в ночь на 6 июня, это привело к затоплению. И российские, и украинские власти начали эвакуацию местных жителей, проживающих соответственно на левом и правом берегах Днепра. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева, станция не подлежит восстановлению и ее придется отстраивать заново. При этом Киев не взял на себя ответственность за разрушение и обвиняет в этом Россию.