Зеленский в пасхальном обращении назвал Бога союзником Украины

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба Президента Украины

Бог стал союзником Украины с соответствующим шевроном на плече. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в пасхальном обращении к православным согражданам, которое опубликовано на его сайте.

По мнению политика, Россия, которую он назвал «старым соседом, постоянно набивавшимся <...> в братья», теперь стала «далека навеки» от Украины из-за своих действий.

«Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — выразил уверенность Зеленский.

Петра Порошенко. Накануне МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и предыдущего Президента Украины

Ранее «Татар-информ» сообщал, что православных россиян с Воскресением Христовым поздравил Президент РФ Владимир Путин. «<...> сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», — сказал он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхальной службы помолился о России, «которая проходит через непростые, а может, судьбоносные испытания». «Мы просим Господа, чтобы защитил Он священные пределы нашей земли», — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем поздравлении заметил, что сегодня, когда страны проходит через непростые испытания, праздник Пасхи приобретает особую актуальность.