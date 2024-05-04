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МВД России объявило в розыск Порошенко и Зеленского
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главу Владимира Зеленского. Об этом передает ТАСС.
В карточке первого политика значится, что Порошенко Петр Алексеевич родился в 1965 году в Болграде.
«Разыскивается по уголовной статье», — сказано в базе МВД.
Порошенко занимал пост Президента Украины с 2014 по 2019 год.
В карточке Зеленского сказано, что он родился 25 января 1978 года в Кривом Роге, разыскивается по статье УК РФ — статься уголовного дела не приводится. Нынешний украинский лидер занимает свой пост с 2019 года.
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