МВД России объявило в розыск Порошенко и Зеленского

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главу Владимира Зеленского. Об этом передает ТАСС.

В карточке первого политика значится, что Порошенко Петр Алексеевич родился в 1965 году в Болграде.

«Разыскивается по уголовной статье», — сказано в базе МВД.

Порошенко занимал пост Президента Украины с 2014 по 2019 год.

В карточке Зеленского сказано, что он родился 25 января 1978 года в Кривом Роге, разыскивается по статье УК РФ — статься уголовного дела не приводится. Нынешний украинский лидер занимает свой пост с 2019 года.