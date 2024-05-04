Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Этот праздник сегодня особенно актуален»: Минниханов поздравил татарстанцев с Пасхой
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех православных с окончанием Великого поста и светлым праздником Воскресения Христова.
«Праздник Пасхи всегда вселяет в людей веру в торжество добра, справедливости и милосердия, служит укреплению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», - сказал руководитель республики в своем поздравлении.
Он отметил, что сегодня, когда Россия проходит через непростые испытания, этот праздник приобретает особую актуальность.
«Все более важными становятся незыблемость семейных устоев, защита и поддержка материнства и детства, воспитание молодёжи в духе уважения к старшим и почитания традиций предков. Особое звучание это приобретает в Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», - отметил Минниханов.
Также Раис Татарстана добавил, что в многонациональном Татарстане православие, наравне с исламом и другими религиями, развивается в тесном взаимодействии с государственными и общественными институтами, в рамках конструктивного межрелигиозного диалога и сотрудничества.
«В этом мы видим залог нашего совместного благополучия и духовного взаимообогащения», - сказал он.
В завершении Минниханов пожелал православным успехов в благих делах и поступках, счастья, добра и всего самого наилучшего.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»