«Этот праздник сегодня особенно актуален»: Минниханов поздравил татарстанцев с Пасхой

Фото: "Татар-Информ"

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех православных с окончанием Великого поста и светлым праздником Воскресения Христова.

«Праздник Пасхи всегда вселяет в людей веру в торжество добра, справедливости и милосердия, служит укреплению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», - сказал руководитель республики в своем поздравлении.

Он отметил, что сегодня, когда Россия проходит через непростые испытания, этот праздник приобретает особую актуальность.

«Все более важными становятся незыблемость семейных устоев, защита и поддержка материнства и детства, воспитание молодёжи в духе уважения к старшим и почитания традиций предков. Особое звучание это приобретает в Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», - отметил Минниханов.

Также Раис Татарстана добавил, что в многонациональном Татарстане православие, наравне с исламом и другими религиями, развивается в тесном взаимодействии с государственными и общественными институтами, в рамках конструктивного межрелигиозного диалога и сотрудничества.

«В этом мы видим залог нашего совместного благополучия и духовного взаимообогащения», - сказал он.

В завершении Минниханов пожелал православным успехов в благих делах и поступках, счастья, добра и всего самого наилучшего.