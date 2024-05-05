Путин поздравил всех православных россиян с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех православных христиан и жителей России с Пасхой, праздником Светлого Христово Воскресения.

Глава государства отметил, что пасхальные торжества в России имеют богатые духовные традиции, объединяющие миллионы людей и передающиеся из поколения в поколение. Также они вдохновляют нас совершать добрые дела и стремиться к улучшению себя.

В своем поздравлении Путин также подчеркнул важность созидательной, плодотворной работы Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий. Их деятельность направлена на сохранение богатого нашего исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодого поколения, утверждение в обществе разных ценностей и нравственных ориентиров. Среди таких: забота о близких, милосердие и сострадание, говорит российский лидер.

«Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, Президент России, как и годом ранее, пришел на ночную пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Отметим, что в данном месте богослужения службу проводил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.