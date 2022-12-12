Зеленский в беседе с Байденом заявил об уничтожении 50% энергоинфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе со своим американским коллегой Джо Байденом рассказал об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны в результате ракетных ударов со стороны России. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В этом контексте Зеленский упомянул «помощь, оказываемую Соединенными Штатами для восстановления энергосистемы Украины» и «выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере».

Кроме того, украинский лидер призвал Байдена помочь с формированием эффективной системы противовоздушной обороны.

Ранее о телефонных переговорах президентов Украины и США сообщила пресс-служба Белого дома. В ходе беседы Джо Байден обратил внимание на то, что Штаты «отдают приоритет усилиям по укреплению» украинской ПВО.

Кроме того, американский лидер подтвердил приверженность оказанию Украине экономической и гуманитарной помощи, а также содействию в «привлечении России к ответственности». Он также поприветствовал заявленную собеседником «открытость к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН».

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября, после случившейся 8 октября диверсии на Крымском мосту. По данным ФСБ РФ, ее организовали украинские спецслужбы. Одним из следствий этой стратегии, по информации газеты The Times, стало то, что США больше не удерживают украинцев от атак по целям на российской территории.