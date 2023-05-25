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Политика 25 мая 2023 14:31

В офисе Зеленского не смогли определиться, идет уже наступление ВСУ или нет

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Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в беседе с Блумберг заявил, что Киев начнет наступление, когда получит все нужное вооружение от западных союзников. Таким образом он опроверг утверждение советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, что наступление уже несколько дней идет. Об этом передает РИА Новости.

«Мы будем и дальше готовить контрнаступление, — утверждает Жовква. — Как только мы их [боеприпасы, военную технику и оружие] получим [от партнеров], мы начнем наше наступление».

Ранее Подоляк в эфире итальянского канала Rai заявил, что ВСУ уже несколько дней ведет контрнаступление. Он добавил, что Киев не будет наносить удары по территории России в границах 1991 года — он намерен использовать предоставленное Западом вооружение в новых российских регионах. Позднее Подоляк пояснил, что контрнаступление ВСУ станет не «единичным событием», а представляет собой десятки «различных действий», которые уже происходят.

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