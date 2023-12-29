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Экономика 29 декабря 2023 13:48

Песков: Россия может конфисковать западные активы в ответ на изъятие своих

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Россия заранее продумала план действий на случай изъятия замороженных российских активов за рубежом и составила список иностранных активов, которые может конфисковать в ответ. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, есть [подобный список]», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Комментируя недавнее предложение США изъять российские заграничные активы на сумму 300 млрд долларов, Песков высказал предположение, что такое действие подорвет мировую экономику.

Ранее сообщалось, что за полтора года суды РФ наложили 93 ареста на активы иностранного бизнеса. Среди примеров такого ареста — заморозка активов химической компании Linde на сумму 35 млрд рублей.

#Дмитрий Песков #экономика #антироссийские санкции #ответные санкции россии
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