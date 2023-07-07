Зеленский признал превосходство дальнобойного оружия России

Вооруженные силы России имеют весомое преимущество перед ВСУ в дальнобойном оружии, заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Он признал, что в такой ситуации украинским войскам трудно продолжать контрнаступление.

«Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию проводить, сложно оборонную операцию вести. Ты <...> не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разрушить врага. Дистанционное преимущество у врага», – цитирует его РИА Новости.

5 июля украинская армия предприняла уже третью попытку контрнаступления. Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об уничтожении 16 основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства и выразил уверенность, что украинские войска не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений. Ранее в США потери Украины назвали ожидаемыми.