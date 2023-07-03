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Шойгу заявил об уничтожении 16 «Леопардов» за месяц
Российские войска за месяц уничтожили в Донбассе и Запорожской области 16 основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил, передает РИА Новости.
«Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены <…> 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard», — поделился глава военного ведомства своим пониманием ситуации с подчиненными.
Шойгу добавил, что количество уничтоженных танков Leopard почти соответствует числу боевых машин, переданных Украине Польшей и Португалией (соответствующие страны поставили 14 и 3 танка этого типа — прим. Т-и).
При этом министр обороны России выразил уверенность, что украинские войска не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений. Это, по его мнению, «свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия».
В свою очередь ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы «продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях». Она утверждает, что ВСУ продемонстрировали успехи у населенных пунктов Новодаровка, Приютное, Новоданиловка, Работино, Новоселка и Старомайорское.
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