В ДНР заявили о начале третьей волны украинского контрнаступления

Украинские войска в третий раз предприняли попытку контрнаступления. Вероятнее всего, это связано с предстоящим саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«Вчера можно было констатировать факт, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе они начали третью волну контрнаступления и выбрали за основу то же запорожское направление. Сейчас полыхает все от Днепра практически до стыка в Запорожской области и Донецкой Народной Республике», — цитирует его РИА Новости.

Кимаковский также рассказал, что на луганском направлении идут отвлекающие удары, а под Авдеевкой ВСУ пытаются улучшить свое положение. Он подчеркнул,что пока украинские боевики не могут прорвать даже первую линию обороны.

После неудачных попыток контрнаступления в начале июня Вооруженные силы Украины поменяли стратегию, ранее сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об уничтожении 16 основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства и отметил, что украинские войска не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений.