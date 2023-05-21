Зеленский признал потерю контроля над Артемовском

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Артемовск больше не контролируется ВСУ. Об этом он рассказал на встрече с американским коллегой Джо Байденом, сообщает ТАСС.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска (украинское название – Бахмут). Позднее эту информацию подтвердило Минобороны. Подразделения, участвующие в штурме города, поздравил Президент России Владимир Путин.

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