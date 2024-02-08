Зеленский отправил в отставку Залужного - депутат Рады

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

«Залужный уволен с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины», – написал он в своем телеграм-канале.

В соцсетях Зеленского и Залужного появилась информация о состоявшейся встрече. Однако ни один из них пока не дал официального подтверждения отставки.

В последнее время участились слухи о возможной отставке Залужного. Так, по данным СМИ, она могла произойти еще на прошлой неделе. По различным источникам, Президент Украины Владимир Зеленский предлагал главкому стать советником властей или секретарем Совета нацбезопасности Украины, но получил отказ. Позднее появилась информация, что тот все же согласился занять пост посла Украины в Великобритании.

Однако, отмечают эксперты, решение отправить Залужного в отставку может привести к серьезным последствиям для самого Зеленского. Каким именно, можно узнать в материале Сергей Марков: «Если Залужный устроит бунт против Зеленского без визы США, его отстрелят».

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга