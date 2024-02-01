CNN: Зеленский отправит Залужного в отставку уже на этой неделе

До конца этой недели Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает канал CNN.

Залужный был проинформирован о предстоящей отставке еще 29 января. В тот день Зеленский предложил ему другой пост после увольнения, однако тот ответил отказом.

Источники также назвали его возможных преемников на посту главнокомандующего ВСУ. Так, рассматриваются кандидатуры начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. При этом Буданов отказался комментировать вопросы канала, сославшись на «угрозу информационной войны», а в офисе Сырского не дали никакого ответа.

Ранее The Washington Post назвала возможную причину предстоящего увольнения Залужного.