Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании

Главком ВСУ Валерий Залужный согласился на пост посла Украины в Великобритании. Об этом со ссылкой на депутата Верховной Рады Евгения Шевченко сообщает РИА Новости.

Напомним, что в последнее время участились слухи о возможной отставке Залужного. Так, по данным СМИ, она могла произойти еще на прошлой неделе. По различным источникам, Президент Украины Владимир Зеленский предлагал главкому стать советником властей или секретарем Совета нацбезопасности Украины, но получил отказ.

Однако, отмечают эксперты, решение отправить Залужного в отставку может привести к серьезным последствиям для самого Зеленского. Каким именно, можно узнать в материале Сергей Марков: «Если Залужный устроит бунт против Зеленского без визы США, его отстрелят»