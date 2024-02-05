Сергей Марков: «Если Залужный устроит бунт против Зеленского без визы США, его отстрелят»

«Зеленский в конфликте с Залужным полностью повторяет или играет по модели Гитлера с его генералами» Фото: CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

«Если Зеленский бросит США вызов, то могут снять с должности президента Украины»

Сергей Александрович, Владимир Зеленский впервые публично заявил, что подумывает об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. О чем это говорит?

Зеленский начал вести подготовку к увольнению Залужного. Но здесь у него есть несколько проблем. Прежде всего, нужно получить разрешение американцев. Всем должно быть понятно, что Зеленский не глава независимой Украины, а руководитель марионеточного режима. Он может предлагать снять Залужного, но окончательное решение принимают американцы.

Если Зеленский начал об этом публично говорить, значит, разрешение получено?

Мы пока не знаем, дали американцы согласие или нет. Ведь главе киевского режима нужно найти кандидатуры на замену. Рвется к этому Кирилл Буданов, но он диверсант и террорист, а там же нужно армиями командовать. Поэтому я думаю, что Пентагон против Буданова. Так или иначе, Зеленский должен найти кандидатуру, согласовать с другими высшими командирами. Ведь не очень логично назначать человека, против которого будет все руководство. Ему будет трудно. Но главное, повторюсь, надо согласовать с американцами и, возможно, с британским Минобороны, с руководством НАТО, Евросоюза, которые собственно финансируют украинскую армию.

А третий фактор чисто политический. Зеленскому надо учитывать общественное мнение в стране. Может получиться так, что он снимет Залужного и рейтинг действующего президента обвалится. Конечно, ему этого не хотелось бы. К тому же среди командиров Залужный тоже популярен. Все эти проблемы он должен решать.

А что будет, если Зеленский решит не согласовывать свои решения с Белым домом?

Если он осмелится это сделать без американцев? Теоретически это возможно, но на практике вряд ли осуществимо. Если он бросит США вызов, то может все закончиться негативно для Зеленского, вплоть до снятия с должности президента Украины. А может, даже и не снимут, а просто возьмут и отстрелят американцы его.

Проблему Залужного Зеленский обозначил в своем последнем интервью. По его мнению, руководство ВСУ недостаточно оптимистично. А ранее Залужный напротив говорил, что политическое руководство слишком оптимистично и недостаточно реалистично. Я думаю, что Зеленский в конфликте с Залужным полностью повторяет или играет по модели Гитлера с его генералами. Это классический конфликт политического руководства с генералами.

В чем суть?

Когда возникла угроза армии, генералы говорили, что нужно отводить, спасать армии, Тогда Гитлер им говорил: вы ничего не понимаете, это политическая война, мы должны показать свое превосходство тевтонского духа над русским духом. А Зеленский говорит то же самое Залужному: Вы ничего не понимаете, это политическая война и нужно показать доминирование украинского духа над российским духом, поэтому армию не отводим. Вот это классический конфликт у них и он будет продолжаться. Он будет сопровождаться с огромным «перемалыванием народа». Недавно об этом говорила Юлия Тимошенко. Она заявила, что план мобилизации на Украине – это план уничтожения украинской нации, украинской молодежи.

«Залужный неплох. У украинской армии были небольшие успехи в 2022 году» Фото: CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

«Если Залужный не получит разрешение и решит поднять мятеж, то просто его отстрелят»

Если снимут Залужного, возможен ли военный мятеж на Украине?

Никакого варианта мятежа нет. Украина не является независимой страной. Это марионеточное, оккупированное США государство, все решения принимают американцы. Если Залужный не получит разрешения и решит поднять мятеж, то просто его отстрелят. Во всей его охране американская агентура и если он только дернется, его застрелят. А если он получит разрешение, то зачем тогда делать военный мятеж? Просто американцам сказать нужно: "Зеленский, уходи". Если не уйдет, то Зеленского отстрелят. У нас склонность преувеличивать Зеленского, Залужного. Но они лишь марионетки в руках США.

Кого имеет в виду Зеленский, говоря о заменах руководящих лиц в государстве вне военной сферы?

Эти заявления больше для красоты. Он просто хочет показать, что это не Зеленский ревнует к популярности Залужного, а что это некая серьезная стратегия по коррекции политического руководства. Это чисто политическая игра слов.

А как вы оцениваете Залужного на посту Главкома ВСУ?

Он неплох. У украинской армии были небольшие успехи в 2022 году. Все аналитики прогнозировали, что Российская армия установит полный контроль на Украине, но этого не случилось. На сегодняшний день если не брать ядерное оружие, то Украина пятая армия в мире, по всей видимости. Она сильнее французской, британской армии, а уступает только российской, американской, китайской и индийской.

Но мы же не знаем, в каком сейчас состоянии американская или индийская армии. Все войны США – это бомбежка территорий, без шанса напороться на ответ. Индия вообще никак свои ВС не применяет. Как и тот же Китай. Как судить о боеготовности этих армий?

Согласен, может, у них состояние и не очень. Но армии у них огромные. Они в этом сильны хотя бы. Огромное количество людей, вооружения и так далее. А с точки зрения боевого опыта украинская армия входит в тройку сильных в мире, вместе с российской и американской. И во многом это заслуга Залужного. Хотя в 2023 году у него пошли неудачи. Говорят, что Залужный был отчасти виновен, потому что предложил наступать по нескольким направлениям. Американцы, как известно, настаивали на ударе в одну точку в ходе провалившегося «контрнаступа». Но тут неизвестно. Возможно, все для ВСУ обернулось бы хуже, если бы Залужный их послушал.

«На Западе используют украинскую армию для войны против России, и хотят видеть затяжной конфликт» Фото: Ministry of Defence, OGL v1.0, commons.wikimedia.org

«ВСУ – это прокси-армия США, управляемая странами НАТО»

Если Залужного снимут сейчас, как это скажется на СВО, это поможет российским войскам?

Это не окажет большого влияния. ВСУ – это прокси армия США, управляемая странами НАТО. Поляки в этом деле активно участвуют тоже, целой бригадой там воюют, переодетые и оформленные, как ЧВК. Все планы разрабатывают совместно Генштабы Великобритании, США, Польши и Украины. Поэтому главное руководство украинской армии – не украинское. Здесь кардинально ничего не поменяется.

Зато ситуация вполне может негативно сказаться на рейтинге Зеленского и военного руководства, поскольку Залужный в войсках популярен. Это может привести к снижению воинского духа ВСУ, падению авторитета Зеленского и вообще военного руководства. Нам, конечно, выгодно это.

Украина отказывается от наступления и будет обороняться?

На Западе используют украинскую армию для войны против России, и хотят видеть затяжной конфликт. Как говорят, у них новая стратегия. Пускай украинская армия построит оборону, как построила российская армия, и защищается много лет. При этом им можно снизить финансирование. Такова реакция Запада на раздрай, когда президент снимает очевидно популярного и успешного командующего ВСУ. Это воспринимается, как грызня внутри руководства, политическая ошибка и безответственность Зеленского. Это может привести к снижению финансирования украинской армии со стороны западных стран.

Вы предвосхитили мой следующий вопрос. Сенат США представил законопроект о финансировании военных американских нужд на 118 млрд долларов, из которой большая часть достанется Украине. Но в Конгрессе сразу заявили, что не примут его. Что происходит?

Да, он не будет принят. Объясню, в чем дело. Дональду Трампу в политическом смысле невыгодно, чтобы Байден решил проблему с нелегальной миграцией. Ведь это может поднять рейтинг действующего президента. Стратегия Трампа в том, чтобы Байден провалился на этом направлении. Поэтому республиканцы, за которыми стоит Трамп, в Конгрессе сделают все, чтобы сделка не состоялась. Выдвигают такие варианты по украинской стороне вопроса, чтобы Байден точно их отверг. Таким образом, и тема границ США остается без решения.