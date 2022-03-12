Зеленский о переговорах: Начали говорить, а не бросать ультиматумы

Российские и украинские представители в ходе серии переговоров начали «говорить, а не бросать ультиматумы». Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», — заявил украинский лидер на пресс-конференции, организованной для иностранных журналистов.

Ранее делегации России и Украины провели три раунда консультаций на территории Беларуси, которые не привели к заметному прогрессу в переговорах.

При этом Зеленский подчеркнул, что готов к диалогу с РФ, и предложил Премьер-министру Израиля Нафтали Беннету организовать встречу в Иерусалиме.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.