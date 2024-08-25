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Политика 25 августа 2024 22:03

Зеленский исключил обмен территорий Украины на заключение мира

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Зеленский исключил обмен территорий Украины на заключение мира
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба Президента Украины

Украина не будет останавливать боевые действия по линии фронта и отказываться от территорий ради завершения конфликта. Об этом заявил журналистам индийских СМИ украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua».

«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — подчеркнул Президент Украины.

Зеленский также повторил свое недавнее заявление о том, что целью атаки на российскую Курскую область стало предотвращение вероятного наступления Вооруженных сил РФ на украинскую Сумскую область.

При этом политик заверил, что все действия украинской стороны направлены на то, «чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Руководство Украины настаивает на реализации так называемой «формулы мира» Зеленского, которая предполагает отвод российских войск на границы 1991 года.

Ранее Президент РФ Владимир Путин перечислил условия для начала мирных переговоров с Украиной. Среди них присутствует вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от членства в НАТО.

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#Владимир Зеленский #спецоперация
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