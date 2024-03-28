Зеленский заявил о неготовности ВСУ к новому крупному наступлению России

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба Президента Украины

Хотя Вооруженным силам Украины сейчас удалось стабилизировать ситуацию на востоке страны, им будет трудно сохранить позиции в случае нового крупного наступления российской армии, которое может начаться в конце мая или в июне. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News.

По словам политика, на данный момент украинская армия больше всего нуждается в увеличении поставок артиллерии и получении дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot американского производства.

«<...> нам нужно не только подготовиться [к новому наступлению Вооруженных сил РФ], нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас», — сказал Зеленский, имея в виду позицию США и других союзников Украины.

«Да, к нам приходит огромная поддержка (со стороны Соединенных Штатов — прим. Т-и), но она нам нужна, и нужна прямо сейчас», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Зеленский сменил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).