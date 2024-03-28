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Зеленский заявил о неготовности ВСУ к новому крупному наступлению России
Хотя Вооруженным силам Украины сейчас удалось стабилизировать ситуацию на востоке страны, им будет трудно сохранить позиции в случае нового крупного наступления российской армии, которое может начаться в конце мая или в июне. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News.
По словам политика, на данный момент украинская армия больше всего нуждается в увеличении поставок артиллерии и получении дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot американского производства.
«<...> нам нужно не только подготовиться [к новому наступлению Вооруженных сил РФ], нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас», — сказал Зеленский, имея в виду позицию США и других союзников Украины.
«Да, к нам приходит огромная поддержка (со стороны Соединенных Штатов — прим. Т-и), но она нам нужна, и нужна прямо сейчас», — добавил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Зеленский сменил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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