Лавров объяснил, чем план Китая лучше «формулы мира» Зеленского

Мирный план Китая по Украине содержит в себе «здравые вещи». К примеру, он учитывал первопричины конфликта и был нацелен на их устранение, заявил в интервью «Известиям» глава МИД России Сергей Лавров.

«Документ КНР выстроен по логике от общего к частному, там констатируется непорядок в сфере безопасности и в Европе, и в мире, констатируется, что причина этого беспорядка — в невыполнении Устава ООН», — обратил внимание министр.

Он добавил, что Пекин также подчеркивал важность устранения односторонних санкций Запада в отношении России.

Лавров добавил, что, по мнению Москвы, при переговорах необходимо добиться обеспечения безопасности для всех их участников. Достичь этого можно только благодаря анализу существующих проблем в сфере безопасности и принятия всех реалий. Киевские и западные политики же выдвигают свои условия в виде ультиматума.

Кроме того, переговоры должны учитывать гарантии безопасности для России, которая, в свою очередь, обещает обеспечить законные интересы других сторон.