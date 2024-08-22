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Политика 22 августа 2024 09:42

Захарова: РФ примет жесткие меры в ответ на требования Латвии к ВНЖ россиян

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Россия примет жесткие меры в ответ на усложнение Латвией продления вида на жительство для граждан РФ. Об этом передает РИА Новости.

«Как известно, осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям этой прибалтийской страны», – отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, на правовой произвол, творящийся в Латвии, Москва продолжит принимать жесткие ответные меры, включая и асимметричного характера.

Ранее СМИ сообщали, что Латвия усложнила процедуру продления вида на жительство для граждан РФ – для этого теперь необходимо подтвердить знание латышского языка, заполнить анкету, касающуюся отношения к спецоперации и Крыму.

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#мид рф #Мария Захарова #латвия и россия
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