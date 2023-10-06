Россия примет и обустроит россиян, если их вышлют из Латвии — МИД

Россия не оставит соотечественников, если власти Латвии решат их выселить. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире канала «Россия-24».

Он отметил, что Россия встревожена возможностью высылки соотечественников, в том числе из-за незнания латышского языка. Подобная ситуация противоречит не только общим принципам морали, но и международного права.

«Понятно, что Российская Федерация сделает все возможное для того, чтобы, если дело дойдет действительно до возвращения наших соотечественников на Родину, то они будут обустроены, — заметил замглавы внешнеполитического ведомства. — У нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом».

По мнению Грушко, возможная высылка говорит о продолжающемся «тотальном наступлении на права русскоязычных и русских людей», а также попытках выдавить русский язык из всех сфер государственной жизни.

Ранее в Эстонии объявили, что не станут принимать россиян, которых могут выслать из Латвии, и предложили им вернуться на Родину.