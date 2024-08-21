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Политика 21 августа 2024 16:23

Власти Латвии решили выдворить девять россиян

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Власти Латвии решили выдворить девять граждан России, причем трое уже были депортированы. Об этом со ссылкой на главу Управления по делам гражданства и миграции страны Майру Розе сообщает РИА Новости.

Ранее ведомство направило в погранслужбу информацию о порядка 800 гражданах России, у которых нет права на нахождение в республике. Если их обнаружат в стране, то депортируют. Позднее стало известно, что около 600 человек из списка уже покинули Латвию через третьи страны — большинство отправились в Эстонию. Тогда МВД распорядилось выдворить 34 человек, а местонахождение еще 100 оставалось неизвестно.

«Принято девять решений о выдворении в принудительном порядке, — объявила представительница Управления по делам гражданства и миграции Латвии. — Выполнено уже было три, еще один запросил убежища, у него есть причины, ему кажется, что его нельзя выдворять».

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#латвия
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