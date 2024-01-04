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Политика 4 января 2024 11:22

Из Латвии планируют выслать 1167 россиян — большинство старше 60 лет

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1167 россиянам грозит депортация из Латвии. При этом 789 из тех, кому грозит высылка, старше 60 лет, сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции республики.

Согласно сообщению, из страны могут быть высланы те, кто не выполнил новых требований в законе об иммиграции и не предоставил документы на получение вида на жительство.

Как отметила председатель управления Майра Розе, процесс депортации может стать «сложным и обременительным». Сначала от россиян потребуют объяснить, почему они не уезжают добровольно. После рассмотрения в феврале стартует депортация.

#латвия #депортация
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