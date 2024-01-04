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Из Латвии планируют выслать 1167 россиян — большинство старше 60 лет
1167 россиянам грозит депортация из Латвии. При этом 789 из тех, кому грозит высылка, старше 60 лет, сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции республики.
Согласно сообщению, из страны могут быть высланы те, кто не выполнил новых требований в законе об иммиграции и не предоставил документы на получение вида на жительство.
Как отметила председатель управления Майра Розе, процесс депортации может стать «сложным и обременительным». Сначала от россиян потребуют объяснить, почему они не уезжают добровольно. После рассмотрения в феврале стартует депортация.
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