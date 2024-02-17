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Захарова прокомментировала слова Зеленского о причине сдачи ВСУ Авдеевки
ВСУ покинули Авдеевку, потому что режим президента Украины Владимира Зеленского может «воевать» только за большие деньги и только против мирных граждан. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что ВСУ оставили Авдеевку, потому что хотят сохранить жизни людей. Именно это заявление и прокомментировала Захарова.
«Нет, ни поэтому. А потому, что ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», - написала она.
Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Позже Минобороны РФ доложило Президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. При этом Fox News уже назвал сдачу Авдеевки крупной победой российского лидера.
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