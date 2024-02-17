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СВО 17 февраля 2024 08:22

Главком ВСУ Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки

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Подразделения украинской армии получили приказ начать отход из города Авдеевки под Донецком. Об этом написал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения <…>, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах», — заявил главком ВСУ.

По словам Сырского, сейчас выходящие из Авдеевки украинские войска «принимают меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций».

В свою очередь командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале сообщил, что подразделения ВСУ «в соответствии с полученным распоряжением вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции». «Окружение не допущено, личный состав выведен <…>», — добавил он.

Ранее Тарнавский заявлял о подготовке «новых позиций» на территории Авдеевки и признавал сложный характер ситуации для украинских войск в этом районе.

Upd. (8.28): Авдеевка находится приблизительно в 10 километрах к северо-западу от Донецка, ожесточенные бои за город шли с 10 октября прошлого, 2023 года. Президент РФ Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где ведутся боевые действия.

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, отправленный в отставку 8 февраля, еще в декабре допустил отступление украинских войск из Авдеевки. Немецкая газета Bild писала, что ситуация вокруг города стала одной из причин его разногласий с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который тогда выступил против отхода войск.

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#спецоперация #всу
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