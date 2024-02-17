Минобороны доложило Путину о полном взятии Авдеевки

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Город контролируется группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева , сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства.

Город, расположенный в Донецкой народной республике, являлся важным оборонительным узлом ВСУ. Благодаря действиям ВС России освобождена территория площадью почти 32 квадратных километра. Потери противника составили свыше 1,5 тыс. бойцов.

«Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику», — отмечается в сообщении.

Сейчас продолжается окончательная зачистка, блокируются подразделения ВСУ, оставившие город и находящиеся на Авдеевском коксохимическом комбинате.

«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима», — подчеркнули в Минобороны.