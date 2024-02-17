Освободительная операция Авдеевки – это крупная победа РФ, вывод войск ВСУ с этой «точки» - это крупная победа российского Президента Владимира Путина, сообщили на телеканале Fox News.

Авдеевку, как сказали на телеканале, сдали из-за роста дефицита боевых припасов у ВСУ. При этом у США возникли сложности с одобрением новой партии вооружения, пишет ТАСС.

Напомним, в ночь на субботу ВСУ вышли из Авдеевки. Как сообщал командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, украинская армия перешла «на новые позиции». При этом он признал, что ситуация в Авдеевке сложная. Также о решении вывести ВСУ из Авдеевки ранее говорил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Интересно, что до этого бойцы интербригады «Пятнашка» дали ВСУ очередной шанс: сбросили с дронов листовки и музколонку с призывом сдаться. Видео с места событий (Авдеевка) смотрите в материале «Татар-информа».