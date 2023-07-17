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Захарова обвинила США и Британию в причастности к теракту на Крымском мосту
Атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который действует по руководству США и Британии. Так на происшествие отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Киевский режим Захарова назвала «террористическим», добавив, что он «имеет все признаки международной организованной преступной группировки».
«Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической государственной структурой», – написала она в своем телеграм-канале.
Свой пост дипломат сопроводила видеозаписью, на которой глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявляет, что атаки на Крым и Белгород совершает Киев. «Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде, то в приватном общении <…> я вам скажу, что да, это мы», – говорит он на ролике.
Напомним, сегодня ранним утром стало известно, что на Крымском мосту приостановили движение из-за ЧП. Позже подтвердилась информация о гибели двоих человек – это жители Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в момент ЧП по мосту двигалась машина с семьей, в результате проишествия пострадала девочка, а ее родители погибли. В Минобороны Украины прокомментировали ЧП, назвав мост «лишней конструкцией». СМИ пишут, что теракт является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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