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Руc Тат
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Происшествия 17 июля 2023 10:13

СК России возбудил уголовное дело о теракте на Крымском мосту

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с произошедшим на Крымском мосту. Информация об этом появилась в телеграм-канале СК России.

«По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения», – указано в сообщении.

В свою очередь в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атаку на Крымский мост совершили два украинских надводных беспилотника.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы. Следствие устанавливает причастных к организации и исполнению этого преступления.

#следствие #крымский мост
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