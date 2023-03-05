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Захарова назвала одно условие для участия России в зерновой сделке
Россия готова и в дальнейшем продолжать выполнение своих обязанностей, предусмотренных в зерновой сделке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако она подчеркнула, что на такой шаг государство пойдет только в том случае, если остальные участники сделки также будут выполнять договоренности, обозначенные российской стороной.
Сделка подразумевает обязательства всех сторон, а не только одной, подчеркнула она. «Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините», – цитирует ее ТАСС.
Напомним, ранее МИД РФ заявил, что Запад «хоронит» сделку, саботируя выполнение российской части «пакета». Власти США при этом выступили за продление и расширение гуманитарных договоренностей.
Так называемую «продуктовую» или «зерновую сделку» Россия заключила с Турцией и ООН 22 июля прошлого года. Соглашение подразумевает снятие ограничений на поставки российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки и позволяет обеспечить вывоз украинского зерна.
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