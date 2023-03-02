©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
США выступили за продление и расширение зерновой сделки
Соединенные Штаты выступают за продление сделки о вывозе зерна из украинских портов. Об этом со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена сообщает ТАСС.
Срок действия договоренностей истекает в марте. По его словам, их продление и расширение поможет «укреплению продовольственной безопасности».
Напомним, что сегодня, выступая на заседании глав МИД стран G20, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в создании препятствий для вывоза российской сельхозпродукции. Он отметил, что «пора прекратить разыгрывать продовольственную карту».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»