США выступили за продление и расширение зерновой сделки

Соединенные Штаты выступают за продление сделки о вывозе зерна из украинских портов. Об этом со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена сообщает ТАСС.

Срок действия договоренностей истекает в марте. По его словам, их продление и расширение поможет «укреплению продовольственной безопасности».

Напомним, что сегодня, выступая на заседании глав МИД стран G20, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в создании препятствий для вывоза российской сельхозпродукции. Он отметил, что «пора прекратить разыгрывать продовольственную карту».