Россия заключила «продуктовую сделку» с Турцией и ООН

Министр обороны Сергей Шойгу встретился в Стамбуле с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и подписал меморандум о взаимодействии между Россией и ООН. Соглашение подразумевает снятие ограничений на поставки российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки и позволяет обеспечить вывоз украинского зерна.

Перед тем как подписать документ, Гуттериш отметил большой опыт главы российского военного ведомства в миротворческих операциях, сообщает Минобороны. «Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна», – добавил генсек ООН.

«Продуктовая сделка» предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов – «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Срок действия соглашения о вывозе – 120 дней с возможностью продления.уточнил Гутерриш. Он назвал соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов и вывозу украинского зерна «маяком надежды» для тех, кто нуждается в помощи.

«Спасибо представителям Российской Федерации и Украины: вы преодолели препятствия и отложили в сторону разногласия, чтобы проложить путь к инициативе, которая будет служить интересам всех», – приводит его слова РИА Новости.

Предполагается, что полноценное движение судов в украинские порты и из них для вывоза продовольствия может начаться через пару недель.

Напомним, Россия и Украина не заключают прямое соглашение по вопросу экспорта украинского зерна. Вместо этого Киев подписал договор по зерну с Турцией и ООН, с ними же подписала зеркальный документ Россия. Соглашение не предполагает сопровождения судов российскими кораблями. Проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы.