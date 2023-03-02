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МИД РФ: Зерновая сделка не работает из-за саботажа российского меморандума
Запад «хоронит» гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части «пакета», заявили в МИД РФ, комментируя стамбульские договоренности по продовольствию и удобрениям. Сделка в итоге не работает, подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.
«Вынуждены констатировать – предложенный Антониу Гутеррешем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает. Главная проблема – саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН. Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», – заявили в дипведомстве.
Западу нужно «прекратить разыгрывать продовольственную карту, бессовестно хороня продовольственную сделку», добавили в МИДе. Там указали, что «львиная доля зерна» идет по демпинговым ценам в страны Европейского союза, а не в беднейшие государства.
«Российскому же сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия, как бы ни убеждали всех в обратном европейцы и американцы, которым не привыкать говорить неправду», — говорится в заявлении.
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