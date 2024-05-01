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Захарова: МИД Латвии должен предоставить список стран, разрешивших Киеву удары по России
МИД Латвии должен предоставить российской стороне список стран, которые направили Украине оружие с разрешением наносить удары по территории России. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет», — заявила она.
Таким образом дипломат прокомментировала заявление латвийского МИД о том, что Киев получил от ряда партнеров западное оружие «с разрешением бить по российской территории».
Ранее Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва с учетом атак ВСУ на Белгородскую область может создать на территории Украины некую «санитарную зону».
Москва не раз заявляла о том, что поставка вооружения Киеву не повлияет на ход спецоперации, которую проводит России с февраля 2022 года. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков в конце апреля отмечал, что, поставляя все новые вооружения Украине, Запад пытается тестировать Россию на слабо. Он также подчеркнул, что исход СВО предрешен — наша страна победит.
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