МИД Латвии должен предоставить российской стороне список стран, которые направили Украине оружие с разрешением наносить удары по территории России. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет», — заявила она.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление латвийского МИД о том, что Киев получил от ряда партнеров западное оружие «с разрешением бить по российской территории».

Ранее Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва с учетом атак ВСУ на Белгородскую область может создать на территории Украины некую «санитарную зону».

Москва не раз заявляла о том, что поставка вооружения Киеву не повлияет на ход спецоперации, которую проводит России с февраля 2022 года. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков в конце апреля отмечал, что, поставляя все новые вооружения Украине, Запад пытается тестировать Россию на слабо. Он также подчеркнул, что исход СВО предрешен — наша страна победит.