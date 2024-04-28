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Политика 28 апреля 2024 11:11

Песков: Запад тестирует Россию на слабо, поставляя ракеты Украине

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Поставляя все новые вооружения Украине, Запад пытается тестировать Россию на слабо. Однако, несмотря на это, ей необходимо воспользоваться паникой на другой стороне и продолжать двигаться вперед, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С украинской стороны на фронтах нарастает паника. Может быть, мне не совсем верно об этом говорить, потому что это все-таки касается хода специальной военной операции, это должны говорить наши военные. Но у нас у всех друзья наши давние, родственники друзей, они воюют на фронте. Кто-то из них приезжает в отпуск, рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах и так далее. И эта информация прямо из первых рук: там, с той стороны, растет паника», — рассказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков уверен, что российским военным нужно продолжать двигаться по пути выполнения задач СВО, а России в целом «никогда не показать это слабо», которого так ожидают «Запад плюс один» (вместе с Украиной).

Ранее США объявили о том, что в ближайшее время планируют поставить Украине тактические ракеты ATACMS.

#Дмитрий Песков #Украина #ракеты
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