Песков: Россия победит — исход СВО предрешен и динамика на фронтах это демонстрирует

Новости о том, что Соединенные Штаты тайно передали Украине более 100 тактических баллистических ракет ATACMS увеличенной дальности, являются лишним подтверждением вовлеченности Вашингтона в украинский конфликт. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

«Они продолжают подливать масло в огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции. Исход предрешен, и нынешняя динамика положения на фронтах это демонстрирует. Мы победим. Но с такими вооружениями Украине станет больнее в итоге. В Украине будет больше жертв, в Украине будет больше разрушений. Потому что, как сказал [Президент РФ Владимир] Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться, как угодно вы ее называйте, санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан. Поэтому США продолжают подливать масло в огонь, возможно, нарушая собственное внутреннее законодательство и лишний раз подтверждая свою непосредственную вовлеченность в этот конфликт», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американский Президент Джо Байден одобрил поставку дальнобойных ракет ATACMS еще в середине февраля, но тогда эта информация публично не раскрывалась.