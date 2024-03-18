В Кремле объяснили, для чего России нужна санитарная зона на границе с Украиной

Санитарная (буферная) зона на границе с Украиной нужна, чтобы обезопасить Россию от ударов по объектам на ее территории. Об этом, комментируя слова Президента Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава государства отметил, что Москва с учетом атак ВСУ на Белгородскую область может создать на территории Украины некую «санитарную зону».

«Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить», — приводит слова Пескова ТАСС.

Он объяснил, что на границе может появиться своеобразный «коридор», чтобы российские объекты оказались за пределами досягаемости любых средств противника.