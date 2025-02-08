Завод имени Серго: каждый третий снаряд, ударивший по фашистам, выпустили в Зеленодольске

Завод имени Серго в годы Великой Отечественной войны ласково называли «Серегой». На предприятии выпускали снаряды для малокалиберной артиллерии. В этом материале мы расскажем о ключевой роли предприятия из Зеленодольска, который по указу Владимира Путина стал в этом году Городом трудовой доблести.





История зеленодольского производственного объединения «Завод имени Серго» ведется с 1898 года

Фото: © «Новости Зеленодольска»

С заводом связаны имена выдающихся деятелей советской промышленности

История зеленодольского производственного объединения «Завод имени Серго» («ПОЗиС») госкорпорации «Ростех» ведется с 1898 года, когда французские акционеры приступили к строительству Паратского сталелитейного завода. В 1917 году предприятие купил российский промышленник французского происхождения Николай Бенуа – он занялся производством мин и осветительных ракет. В том же году завод был национализирован и стал местом производства гильз для Ижорского завода, эвакуированного из Петроградской губернии.

В 1930 году советская власть решила реконструировать бывший Паратский завод и организовать на его базе производство пушечных гильз. Год спустя, в 1931-м, предприятие было названо в честь народного комиссара тяжелой промышленности СССР Серго Орджоникидзе – активного участника обновления завода.

На заводе имени Серго в годы Великой Отечественной войны выпускали снаряды для малокалиберной артиллерии Стоп-кадр видео

С заводом имени Серго связаны имена выдающихся деятелей советской промышленности. Так, Михаил Хруничев, который возглавлял предприятие в 1935-1937 годах и впоследствии ставший заместителем председателя Совета министров СССР, большое внимание уделял развитию станкостроения, повышению технической грамотности рабочих. В годы войны ему было присвоено звание генерал-лейтенанта инженерно-технической службы, а позже звание Героя Социалистического Труда.

Среди выдающихся деятелей технической мысли работал в Зеленодольске и Александр Ганичев – Герой Социалистического Труда, профессор и один из самых известных советских конструкторов реактивных систем залпового огня и артиллерийских гильз. Он трудился на предприятии с декаб­ря 1942-го по январь 1944 года.

За боевые и трудовые подвиги свыше 3 тыс. работников завода удостоены государственных и правительственных наград. Двое – Иван Норкин и Валий Хазиев – стали Героями Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны более двух тысяч заводчан ушли на фронт, каждый третий из них не вернулся Фото: zpravda.ru

«Жили – не унывали, все равно пели песни»

В годы Великой Отечественной войны более двух тысяч заводчан ушли на фронт, каждый третий из них не вернулся. Их заменили женщины, старики и подростки, которые проходили быстрое обучение профессии в фабрично-заводских училищах.

«Все для фронта! Все для Победы!» – под таким девизом трудились оставшиеся в тылу зеленодольцы. Пелагея Павлова была браковщицей на заводе имени Серго. Ее правнучка София Садыкова рассказала, что Пелагея работала в цеху №2. В случае обнаружения брака деталь отправляли на доработку. Заводчане трудились в две смены по 12 часов. Спать и отдыхать было нельзя – артиллерия ждала снаряды.

София Садыкова рассказала, что ее прабабушка Пелагея Павлова была браковщицей на заводе имени Серго Фото предоставлено Юлией Озеровой

Всего серговчанами во время войны было собрано около 110 миллионов гильз и снарядов – в среднем в день получалось выпускать по 77570 штук.

Только за первые два года войны выпуск военной продукции на заводе увеличился в шесть раз, а ведь 1942 год был одним из самых тяжелых и голодных. Бывали случаи, когда из-за истощения люди падали замертво у станков.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

По воспоминаниям труженицы тыла Елизаветы Скворцовой, на заводе было много разных профессий – и шлифовщики, и фрезеровщики, сама она пошла учиться на токаря. На станке потом проработала 17 лет.

«Заготовку привозили с улицы, всю в снегу, замороженную, мне надо было установить ее на станок. Пока берешь, устраиваешь ее, все руки в крови, тряпок нет, перчаток нет, ничего нет. На день давали хлеб – 800 граммов и баланду. В тарелке плавает половина листка капусты, половинка картошки и может попасться морковка. Вот так жили, тяжело было, конечно. Но жили – не унывали, все равно песни пели», – рассказывала труженица тыла.

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«То, что раньше изготавливали за 10 месяцев, стали выпускать за один»

Трудно переоценить вклад работников завода имени Серго в Победу – ветераны говорят, что каждый третий снаряд, ударивший по немецко-фашистским захватчикам, был произведен в Зеленодольске.

О начале рабочего дня горожан извещал гудок с завода Серго (гудок тоже называли «Серегой»), по которому заводчане шли к своим станкам.

«Мощности завода, на котором в годы войны работала моя прабабушка, позволяли произвести 150 тыс. снарядов в месяц. В военные годы завод стал производить 1,5 млн снарядов в месяц. То, что раньше изготавливали за 10 месяцев, стали выпускать за один. Фатыма Низамовна Мухаметзянова работала в цехе №18, где изготавливали гильзы для снарядов», – рассказала правнучка труженицы тыла Камиля Мухаметзянова.

Трудно переоценить вклад работников завода имени Серго в Победу Стоп-кадр видео

Другой зеленодольский школьник рассказал, что в 1935 году его прабабушка пошла учиться в семилетнюю школу, закончить которую ей так и не удалось. С первых дней Великой Отечественной войны она стала трудиться в цеху №3, на тот момент девушке было 16 лет. Она работала по 16 часов день, ежедневно перевыполняя плановые показатели в два раза. По воспоминаниям прабабушки, ей было выделено два контролера, так как один не успевал проверять за ней. Если обнаруживался брак, заводчане не останавливались, а переделывали работу, когда было время.

Еще один зеленодолец, труженик тыла, работал в цеху №1. Его правнучка рассказала, что в цехах было пыльно и дымно, условия труда было очень тяжелые, но прадедушка всегда радовался, когда мог перевыполнить дневную норму.

«Мой прадедушка Абдугани Зарифуллович был очень горд, что на его родном заводе изготавливали каждый третий снаряд, который шел на фронт», – рассказала школьница.

Ушедших на фронт заводчан заменили женщины, старики и подростки Стоп-кадр видео

Помощь военному госпиталю Зеленодольска

Помимо выпуска основной продукции коллектив зеленодольского предприятия приходил на помощь горожанам и военным.

Так, в июне 1941 года школа №1 города Зеленодольска стала госпиталем для раненых. Переоборудовать образовательное учреждение под госпиталь было непросто – нужно было вывезти парты и другие школьные принадлежности, завезти медицинское оборудование, обустроить хирургические кабинеты, помывочные комнаты, санузлы, которые тогда находились на улицах. В этом военному комиссару госпиталя Григорию Корсакову помогли серговчане.

Чтобы поддержать солдат в госпитале, школьники после занятий приходили в госпиталь: мальчики кололи дрова для печки, девочки гладили бинты и писали письма под диктовку раненых бойцов, а по воскресеньям выступали с концертами.

Сегодня дети учатся в просторных светлых классах, но исторический номер школы сохранен, а память о госпитале хранит школьный музей, который находится в стенах зеленодольского лицея №1.

«Мы обязаны об этом помнить, чтобы не заросло травой забвения воспоминание о нашем великом героическом прошлом», – убеждена руководитель музея «История школы №1» Тамара Батреева.

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«Предприятие трудовой доблести»

В послевоенные годы стартовал период конверсии военного производства, и завод начал выпускать различную технику гражданского назначения: от посуды и примусов до сеялок и обрабатывающих станков.

В 1959 году с конвейера завода сошел первый холодильник – ДХ-120, получивший название «Мир». Жители страны быстро оценили его надежность и морозильные качества. В 1960 году был налажен массовый выпуск агрегатов «Мир». Этот бренд принес предприятию широкую известность и популярность. И сегодня есть семьи, в которых они до сих пор исправно работают. Позже компания начала выпускать известные в СССР холодильники «Свияга».

В «нулевые» годы завод запустил комплексную программу модернизации, в результате которой была создана новая линия бытовых холодильников Premier. С 2002 года предприятие стало лидером в производстве медицинской холодильной техники в России.

Всего за годы работы завода выпущено более 16 млн холодильников. Сначала их выпускали по 3-4 тысячи в год, сейчас годовой выпуск превышает 600 тысяч штук. В ассортименте компании 163 базовые модели и более 700 модификаций, созданных с использованием экологичных «зеленых» технологий.

В мае 2022 года указом Президента (ныне Раиса) Татарстана Рустама Минниханова «ПОЗиСу» было присвоено звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 годы». Завод отмечен за значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и за массовый трудовой героизм.

В мае 2023 года указом Президента РФ Владимира Путина коллектив компании за высокие показатели в производстве был удостоен почетного знака «За успехи в труде». Эту высокую государственную награду компания получила первой в Татарстане.

Завод имени Серго обеспечен гособорон- и гражданскими заказами. Объем производства на предприятиии к концу 2024 года составил 17,5 млрд рублей Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Современный завод имени Серго

Выступая в конце прошлого года на совещании у Раиса РТ, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев доложил, что завод имени Серго обеспечен гособорон- и гражданскими заказами. Объем производства на предприятии к концу года составил 17,5 млрд рублей.

Заводчане заключили договор с «КАМАЗом» на поставку холодильников POZIS на 1,6 млрд рублей в рамках импортозамещения.

Подготовлен экспериментальный образец для автомобилей «Аурус», который будет передан производителям в ближайшее время.

В октябре 2024 года предприятие посетил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и дал ему высокую оценку.