«Защитники Отечества должны знать, что мы их ждем»: 71-летняя мензелинка стала волонтером

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Вся жизнь 71-летней жительницы Мензелинска Нины Камаловой посвящена работе и служению людям. Она выросла в семье, где труд и усердие были ценными качествами, которые женщина пронесла через годы.

В течение 36 лет Нина Камалова работала в городской торговле, где с большой ответственностью выполняла свои обязанности. Она была не только примерным работником, но и любимым коллегой. Затем 11 лет архивариусом в БТИ.

Мензелинка всегда была активным человеком. Выйдя на заслуженный отдых, она не могла представить себя без какой-либо занятости и около семи лет проработала в салоне сотовой связи.

С начала специальной военной операции, по словам героини, «в душе ее что-то щелкнуло» и ей захотелось хоть чем-то помочь ребятам.

«Меня как будто кто-то подтолкнул к волонтерству. Недавно я вспомнила, что моя мама в годы Великой Отечественной войны также помогала в тылу — сушила картофель, который нарезали соломкой. Мой отец был призван в армию в 1943 году и служил до 1949-го. Он прошел через множество испытаний и трудностей, но несмотря на все это, он остался сильным и верным своей Родине», — рассказала активистка.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Нина Камалова — одна из активных участниц гуманитарных акций помощи бойцам СВО, ведь на передовой служит двоюродный брат ее супруга.

«17 апреля 2023 года я узнала, что есть группа волонтеров, которые помогают военным СВО. Мне захотелось присоединиться к ним и хоть что-то сделать для наших защитников. Сразу же позвонила девочкам и спросила, чем я могу помочь», — делится она.

Свою помощь Нина Ефремовна начала с приготовления домашней лапши, ведь у нее есть свои куры, которые несут яйца.

«Я с удовольствием принялась за работу. Приготовление лапши заняло у меня несколько часов, но я делала это с любовью и заботой», — говорит женщина.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Затем она приступила к нарезке и сушке овощей, круп. Хозяйка трудится ежедневно. На ней повязан фартук, на руках перчатки, а волосы под косынкой — все санитарные требования соблюдены. Нарезкой овощей женщина занималась на кухне. На столе — порезанный картофель, который скоро будет сушиться.

«У меня своя электросушилка на шесть поддонов, которую в свое время купила для себя дочка. До этого мы ни разу ей не пользовались, и я очень рада, что теперь она очень сильно пригодилась. Я мою, крошу, сушу. Шинкую лук, ведрами отправляю его волонтерам на сушку. В первое время, когда лук нарезала, слезы текли ручьями. А сейчас хоть бы хны», — поделилась мастерица.

Сушка овощей — это не такая уж и простая задача, как может показаться на первый взгляд. Чтобы они высохли равномерно, необходимо каждые 20-30 минут переворачивать. Так следить надо за каждым овощем, и тогда он не пересохнет и не останется сырым.

Силе воли, выдержке и трудоспособности этой женщины можно только позавидовать. Несмотря на перенесенную операцию на сердце (в 2018 году ей сделали шунтирование) она не жалеет себя. За неделю перерабатывает десятки кг свежих овощей. И причем каждый день с утра до позднего вечера. Что-то достает из своих запасов на зиму, часть привозят ей волонтеры.

«Раньше я вязала носки, мочалки, а сейчас мне жалко это время. Я лучше помою и накрошу зелень, картофель, морковь, свеклу. Наши защитники Отечества должны сытно и вкусно есть и знать, что мы ждем их с победой домой», — говорит она.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Преданность и самоотверженность этой хрупкой женщины вдохновляют и восхищают. Нина Ефремовна поделилась, что ее сын и сноха помогают бойцам СВО. Летом они вместе делали пюре для пастилы. Это было не только вкусно, но и очень полезно для бойцов, которые находятся в тяжелых условиях. Кроме того, сын Нины оказывает гуманитарную помощь, отправляя им необходимые вещи и продукты.

За добросовестный и самоотверженный труд от командования войсковой части № 29656, от группы «Поможем нашим» Нина Камалова награждена Благодарственными письмами. Это высокая оценка ее труда и признание ее значимого вклада в общее дело. Как отметила волонтер, она помогает не для награды, а от чистого сердца.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

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